Com baixo nível de água nos arrorios, Prefeitura de Venâncio Aires estuda decretar situação de emergência

Após alerta da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e visita a pontos de captação de água junto ao arroio Castelhano, o prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa convocou na manhã desta quinta-feira (1), reunião de emergência para adoção de medidas contra possível escassez de água no município. Diante da baixa do nível do arroio e a irregularidade das chuvas, serão adotadas ações emergenciais de limpeza, conscientização de arrozeiros e não está descartada, inclusive, a antecipação do decreto de situação de emergência em razão da estiagem.

Com a participação do gerente local da Corsan, Ilmor Conceição Dörr, secretarias de Infraestrutura, Jurídico, Meio Ambiente e Defesa Civil, o prefeito relatou números de atendimentos que já vem sendo realizados no interior e perdas calculadas entre 10 e 20% na safra agrícola de verão até aqui. "O que nos preocupa, no entanto, é a antecipação da situação, já que recém iniciamos o mês de dezembro e o arroio Castelhano, nossa principal fonte de água, está seca", destacou.

A fiscalização a arrozeiros e a conscientização à população deve iniciar imediatamente, bem como a limpeza das margens. "Nesse momento emitimos o alerta e pedimos a colaboração de todos. Precisamos deixar de lado hábitos que gerem desperdícios e temos que nos conscientizar e fiscalizar a ação de cada um", ressaltou Jarbas da Rosa.

Quanto a emissão de decreto de situação de emergência, o Departamento Jurídico trabalha na busca de subsídios para embasar o documento que pode agilizar o recebimento de recursos e compras públicas no auxílio à estiagem.