A Prefeitura de Passo Fundo realizou, nesta quinta-feira (1). a 5ª Edição do programa Café com Emprego, no Clube Juvenil. Cerca de 700 vagas foram disponibilizadas por mais de 20 empresas e instituições parceiras.

Nesta edição do programa, foi disponibilizado um espaço de auxílio para a confecção de currículos e uma central de informações sobre a Escola das Profissões, iniciativa que busca qualificar as pessoas para o mercado de trabalho. O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, esteve presente no evento e destacou a importância de dar oportunidades às pessoas. "O emprego traz dignidade e quando o cidadão vai bem, a cidade também vai bem. O Café com Emprego já representou uma chance para centenas de pessoas e, junto com a Escola das Profissões, demonstra o compromisso do município em qualificar profissionalmente as pessoas e dar oportunidades", afirmou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Diorges de Oliveira, destacou que o programa já se consolidou como a grande ferramenta de aproximação das empresas que buscam mão de obra na cidade. "Essa foi a última edição do programa neste ano de 2022. A participação das empresas e das pessoas que buscam uma colocação foi muito positiva. Acreditamos que no próximo ano teremos novos parceiros e mais vagas, além da disponibilidade da mão de obra vinda dos cursos da Escola das Profissões, que trará mais gente qualificada e oportunizará qualidade às empresas parceiras", destacou Diorges.