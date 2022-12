Parque tecnológico Gauten é lançado em Santa Cruz do Sul

No coração do distrito industrial, às margens da BR-471, a prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany inaugurou o Gauten - Parque de Inovação e Tecnologia, complexo instalado em uma área de dois mil metros quadrados que vai abrigar até 40 empresas e startups de diversos segmentos. Fruto de um investimento de R$ 5 milhões, o parque dispõe de uma unidade destinada a startups, que estão iniciando suas atividades e demandam espaço menor para desenvolver suas atividades, um prédio anexo com 20 salas para empreendimentos já consolidados e coworking.

A inauguração do complexo foi marcada por dois importantes anúncios feitos pela prefeita Helena. O primeiro dirigido a futuras empresas interessadas em se instalar no local. Elas terão acesso, através do Banco do Povo, a linhas de crédito com juro zero e até 36 vezes para pagamento. "Como já disse, a aliança entre o desenvolvimento econômico e o social que fazem uma cidade crescer. Nós acreditamos nisso", ressaltou. Atualmente oito empresas estão aptas a se instalar no parque, com seus projetos aprovados, sendo que três já ocupam seus espaços e uma está em processo de instalação.

Já o segundo anúncio é para 2023. Nos dias 24 e 25 de agosto, o município, em parceria com a Associação das Empresas de Tecnologia de Informação (Ativales), realizará a primeira Gauten Summit, uma grande feira com foco em empreendedorismo e inovação para conectar empresas, startups e investidores. "Vamos fazer deste evento, o maior do interior do Estado", projetou a chefe do Executivo.

Em seu pronunciamento, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin, disse que os municípios que não conseguirem se conectar com as mudanças que vêm acontecendo no mundo, em especial com as novas tendências de empreendedorismo, com as novas tecnologias e sistemas para startups, ali na frente terão grandes problemas. Ele reconheceu que Santa Cruz tem sido pioneira em várias atividades do governo do Estado, como o Tudo Fácil Empresas, afirmou que a inovação não tem sentido se não chegar para impactar a vida das pessoas e projetou um cenário promissor para o município. "Santa Cruz vai despontar, no Rio Grande do Sul, como um novo hub de startups e de tecnologia", disse.