Parque em meio à natureza é inaugurado em Gramado

Foi inaugurado nesta semana o Garden Park Gramado. Em uma extensa área de 138 mil metros quadrados - que equivale a 14 campos de futebol - o parque faz uma proposta aos seus visitantes, que é viver uma experiência única junto à natureza exuberante.

Idealizado pelo empresário André Tissot, o empreendimento foi pensado, projetado e executado durante três décadas. A ideia de criar um espaço diferenciado surgiu após uma visita a Toronto, no Canadá. "Nessa viagem, me apaixonei pelos carvalhos canadenses e trouxe para o Brasil 240 mudas. Elas foram plantadas no terreno e cuidadosamente cultivadas", explica.

Ao longo dos anos, foram sendo plantadas outras espécies de árvores no local. "Sou um apaixonado pelo verde, pela natureza. Já plantei mais de 1,5 mil arvores durante minha vida", conta Tissot, que completa: "Queria criar algo que tivesse relação com o meio ambiente, mas não sabia o que seria. A ideia foi se formando com o passar dos anos e originou esse lugar que é realmente especial, onde a natureza mostra a sua grandiosidade e o poder de se transformar a cada estação".

Quem visitar o Garden Park vai conhecer e usufruir de recantos em meio as flores, além de poder realizar mais de 4,1km de trilhas, como a Trilha dos 132 degraus, a Trilha dos Plátanos e a Trilhas dos Buxus.

Em meio ao verde, os visitantes poderão fazer caminhadas pelos bosques, jardins, alamedas de carvalhos canadenses, passar por tuneis e pontes, apreciar o chafariz, o riacho, as sete cascatas, bem como fazer piqueniques. O Garden Park Gramado conta, ainda, com uma completa infraestrutura de alimentação.

O Garden Park Gramado está localizado na Estrada Professor a Elvira Apolo Benetti nº 1699, em Gramado. O parque funciona diariamente, das 10h às 18h. Os ingressos custam R$ 130,00 (adulto), R$ 80,00 para idosos e crianças ou R$ 300,00 permanente, que pode ser usado até o final de 2023.