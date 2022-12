Subir a contribuição previdenciária dos servidores municipais de 14% para 19% por 20 anos. É o que prevê, entre outras mudanças, o Projeto de Lei Complementar do Executivo de Novo Hamburgo, enviado à Câmara. Na próxima semana, começam a tramitar nas comissões permanentes da Câmara projetos que impactam no regramento dos regimes previdenciário e assistencial do funcionalismo público municipal, como aumento no tempo de contribuição, venda de dívida de reparcelamentos da Prefeitura junto ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo (Ipasem) para o Banco do Brasil e redução na contribuição patronal na assistência médica.