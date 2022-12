A cidade de Farroupilha passará a contar, a partir desta sexta-feira (2), com o serviço do Tudo Fácil Empresas. A plataforma, fruto de parceria entre a Prefeitura e o governo do Estado permitirá aos empreendedores abrir uma empresa de baixo risco em apenas 10 minutos.

Com o serviço do Tudo Fácil Empresas é possível concluir as etapas para a abertura das empresas de baixo risco em poucos minutos, garantindo as inscrições tributárias estadual e municipal e o alvará de funcionamento, entre outros requisitos. A medida também dispensa exigências como o licenciamento do meio ambiente estadual.

A implementação da plataforma em Farroupilha é a segunda na Serra Gaúcha e fez parte da interiorização da Junta Comercial do Rio Grande do Sul no município, iniciada nesta quinta-feira (1).