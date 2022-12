Garibaldi foca na expansão da rede hoteleira para atrair mais turistas

Conhecida por ser um dos roteiros dos amantes do enoturismo na Serra, Garibaldi quer conquistar mais adeptos à cultura e às tradições italianas. A pequena cidade, com cerca de 37 mil habitantes, planeja se tornar um polo turístico da região e tirar o rótulo de município de passagem para os visitantes que vão ao Vale dos Vinhedos em busca de vinhos e espumantes.

Para isso, conforme explicou o prefeito, Sérgio Chesini, em visita ao Jornal Cidades nesta quinta-feira (1), o município está ampliando a rede hoteleira, considerada um dos gargalos da cidade para a captação de mais turistas. Segundo ele, há vários empreendimentos do setor em construção e ampliação com o foco no aumento da oferta de leitos. Segundo ele, há pousadas e hoteis que variam de oito a até mais de 370 ocupações.

O fato de ser um município superavitário nas contas públicas também promete aquecer os diversos setores econômicos, segundo o prefeito. Desde a pandemia a cidade teve um crescimento populacional, e há a expectativa de que Garibaldi atinja até 50 mil moradores nos próximos anos - o que representaria um aumento de 35,1% no número atual. Para isso, no entanto, o prefeito destaca que investimentos serão necessários. "Como investimos forte em educação e saúde, acima dos valores obrigatórios, temos visto um movimento de escolha das pessoas em morar na nossa cidade. É um desafio para nós, mas há perspectiva para o crescimento", avalia.

Uma das formas de mostrar a cidade é através do turismo, citado como o terceiro ponto das apostas da cidade para seguir em alta. A secretária de Turismo e Cultura de Garibaldi, Ana Pauline Mombach, conta que o calendário festivo da cidade inclui, pelo menos, um evento de relevância por mês. Atualmente, o Natal Borbulhante é a atração, com a decoração da cidade, shows gratuitos e iluminação característica. "Temos uma vocação grande para o turismo cultural e queremos apostar nisso. No evento de Natal, toda a mão de obra para as apresentações é da cidade. Parte da decoração também foi feita pela população. Queremos essa sensação de pertencimento", explica.

Ainda sobre o Natal, um dos momentos mais esperados, a chegada do Papai Noel, teve que ser adiada por conta da previsão de chuva. Inicialmente programada para este sábado (3), a festa ocorrerá na quarta-feira (7).