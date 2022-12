Obras no hospital de Taquara iniciarão no dia 10 deste mês

O dia 10 de dezembro marcará um novo episódio para a história do Hospital Bom Jesus (HBJ) de Taquara. Nesta data, deverá iniciar a construção do novo pronto atendimento e de duas unidades de internação hospitalar com 66 leitos, que permitirá ao município tornar-se referência em urgência e emergência no Vale do Paranhana. A assinatura do convênio de R$ 6 milhões para as obras ocorreu nesta semana.

O presidente da Associação Hospitalar Vila Nova, Dirceu Dal'Molin, entidade gestora do HBJ, lembrou que o trabalho realizado em Taquara é pautado na transparência e equilíbrio. "Assumimos o Bom Jesus preocupados com a área física, porque entendemos ser necessária uma estrutura de qualidade para que nossos médicos possam atender bem a comunidade", comentou.

Com a nova estrutura de 2.478 metros quadrados, segundo Dal'Molin, será possível futuramente ampliar os serviços existentes e habilitar Taquara para outras especialidades médicas, como traumato. "A obra será em estrutura de pré-moldados, o que facilitará e dará agilidade na execução da construção", destacou.

A regionalização dos atendimentos médicos é uma pauta do Vale do Paranhana há anos. A prefeita Sirlei Silveira lembrou que o momento é emocionante, especialmente para quem acompanhou em tempos passados o fechamento do HBJ. "Temos orgulho de dizer que Taquara é o terceiro município do Estado em captação de recursos através do Avançar na Saúde", afirmou.