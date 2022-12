A Secretaria Municipal da Saúde de São Leopoldo confirmou um caso importado de malária em um paciente, morador do bairro Santos Dumont que vivia em Roraima. Ele foi identificado nesta semana como caso suspeito pelo Centro de Vigilância em Saúde, tendo realizado exames e sendo confirmado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen) o caso como positivo. O paciente está estável, em casa e já foi iniciado o tratamento com a medicação indicada.