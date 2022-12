Aberta a venda de 39 lotes no distrito industrial de Erechim

Está aberto o edital para os 39 lotes do novo Distrito Industrial de Erechim, localizado no bairro Industrial Davide Zorzi. A prefeitura informou que as empresas interessadas em participar do novo distrito têm que ficar atentas aos prazos. A entrega dos envelopes para credenciamento será até o dia 9 de dezembro, e a abertura acontecerá três dias depois.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, afirma que a secretaria, servidores e ele próprio estão à disposição das empresas para tirar quaisquer dúvidas. "Estamos tendo boa procura pelos lotes. As empresas interessadas podem vir até a Secretaria tirar suas dúvidas", comenta.

Ele explica que para se habilitar a empresa precisa ter faturamento mínimo de R$ 960 mil no ano contábil de 2021, demonstrar capacidade financeira para investimentos e viabilidade econômico-financeira e mostrar a importância social do empreendimento. "O objetivo do novo distrito é promover o desenvolvimento socioeconômico de forma sustentável de Erechim, expandir o setor industrial, oportunizar mais empregos e renda para as famílias erechinenses", disse o secretário.

Segundo a secretária de Administração, Izabel Ribeiro, o valor do lote será de R$ 88,92 por metro quadrado. "Esses valores correspondem somente aos valores investidos pelo município em infraestrutura. O pagamento deverá ser realizado ao município no ato da escritura definitiva de compra e venda e poderá ser total ou em parcelas com valores iguais. A empresa deverá pagar o saldo em até 108 (cento e oito) meses, com 12 (doze) meses de carência, sendo que não haverá cobrança de juros, somente correção", explica a secretária.