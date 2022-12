Vale dos Vinhedos terá atrações de Natal em dezembro

A magia evocada pelo Natal chega ao Vale dos Vinhedos, com uma nova opção entre os atrativos turísticos da região para celebrar as festas de fim de ano. Em meio à fotografia do enoturismo, o Papai Noel faz sua morada para a primeira edição do Natal nos Vinhedos.

O projeto contemplará uma série de atrações gratuitas em seus seis dias de programação, entre 9 e 23 de dezembro. Todas as atividades estarão sediadas na ERS-444, km 21. Acomodados por entre os vinhedos, além de assistir aos shows, os espectadores poderão degustar alguns dos melhores expoentes de vinhos, espumantes e sucos da região, comercializados por vinícolas locais, e apreciar delícias da gastronomia típica, ofertados no local.

A experiência do Natal no Vale dos Vinhedos terá início sempre às 18h30min, convidando a apreciar o pôr do sol - que logo dá lugar a outro espetáculo, oferecido pela iluminação especial. O rol dos atrativos contempla, ainda, o universo lúdico do novo circo, com as trupes Tholl e Cia Sorriso com Arte mostrando, em dois espetáculos temáticos, o mundo de fábula do Natal e a beleza de movimentos acrobáticos. Outra atração será de cunho musical. A Orquestra de Teutônia, o Coral Vale dos Vinhedos, a banda Farina Brothers, além do tenor Dirceu Pastori, do saxofonista e pianista Paulo Johann e da cantora Caroline Gobato apresentam emocionantes performances ao longo da programação.

O evento é visto como mais uma forma de fomentar a atividade na região. "O Natal nos Vinhedos reúne um pouco daquilo que temos de melhor - paisagens, cultura e enogastronomia - e convida a vivenciar o turismo de experiência em sua plenitude. Esse projeto divulga a região e fortalece a cadeia da uva e do vinho, oportunizando movimento extra para o trade, fomentando o empreendedorismo de inovação e gerando oportunidades para que todo o setor se organize também no sentido de apresentar atrações novas e diferenciadas, focadas em experiência", diz a presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, Marijane Paese.

A ideia é atrair mais visitantes para a região. Apenas nos primeiros três meses deste ano, o Vale dos Vinhedos recebeu mais de 55 mil turistas, conforme dados da Secretaria Municipal de Turismo. Em 2019, antes da pandemia, 443 mil visitantes haviam passeado pro suas vinícolas e estabelecimentos. A procura por destinos enoturísticos assim tem crescido, segundo o Ministério de Turismo, na ordem de 10% a 15% ao ano.