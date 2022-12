PPP de saneamento poupa ambiente de 5 mil piscinas de esgoto na RMPA

Quase 5 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento deixaram de ser lançadas no meio ambiente em dois anos de operação da Metrosul. A Parceria Público-Privada (PPP) completa, nesta quinta-feira (1), mais um ano de atuação na região metropolitana de Porto Alegre.

O dado é resultado das 51,1 mil novas residências que foram conectadas no período, com o avanço dos trabalhos voltados à universalização do tratamento de esgoto nas nove cidades atendidas pela PPP.

Além do significativo ganho ambiental com as 4.907 piscinas olímpicas de esgoto não tratado que deixaram de ser despejados na natureza, essas ligações também representam um importante crescimento no acesso da população ao sistema de saneamento.

Entre dezembro de 2020 e outubro de 2022, 122 mil moradores da região metropolitana de Porto Alegre passaram a contar com mais saúde e qualidade de vida por meio do esgoto tratado.

Atualmente, a cobertura de coleta e tratamento é de 42%, ou seja, em torno de 283 mil residências estão atendidas pelo sistema de esgotamento administrado pela Ambiental Metrosul. A meta, até 2031, é ampliar para mais de 87% essa cobertura.

Nesse sentido, um importante avanço do último ano de operação foi a implantação do laboratório central na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Mato Grande, em Canoas. Com isso, a Ambiental Metrosul aprimora o controle de qualidade dos 64 milhões de litros do efluente que diariamente são tratados nas 34 estações e devolvidos sem poluentes aos mananciais locais.

Outra iniciativa é o reaproveitamento sustentável das 600 toneladas de lodo gerados na ETE Mato Grande. Hoje, 100% desse montante é transformado em fertilizante orgânico por cooperativa agrícola reduzindo, assim, a utilização de aterros sanitários como destino final para o resíduo. A partir de 2023, a expectativa da Metrosul é de que parte desse lodo também seja reutilizado no centro de compostagem próprio está sendo estruturado em Canoas e que também vai transformar o lodo em material orgânico.

Conforme o Diretor Executivo da Metrosul, Fabio Arruda, a prestação de serviços ágil e de qualidade também é um aspecto a ser destacado nesses dois anos à frente do sistema de esgotamento na grande Porto Alegre. "Os 53 mil atendimentos realizados pelas equipes de serviços em manutenções, reparos e desobstruções das redes de esgoto garantiram o bom funcionamento e eficiência do sistema de saneamento como um todo".