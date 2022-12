Mais de 100 microempreendedores individuais (MEIs), donos de micro empresas (ME), ou empresas de pequeno porte (EPP), já solicitaram análise de cadastro para adquirirem a linha de crédito do Programa de Microcrédito DesenvolvEV criado pela Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo. O objetivo do programa é estimular o empreendedorismo local através do Programa Cidade Empreendedora.

Desde julho deste ano, data da criação do programa, já foram liberados R$ 874 mil reais utilizados para impulsionar pequenas empresas do município. A parceria entre a Prefeitura de Estância Velha, Sebrae, RS Garanti e Sicredi já beneficiou vinte e sete pequenos empresários estancienses.

As facilidades oferecidas pelo programa oportunizam que empresas reforcem seu capital de giro, paguem o décimo terceiro de funcionários e ampliem as vendas de final de ano, com uma taxa de juros de apenas 1,59% ao mês. A liberação do crédito acontece de forma simples e rápida e depois disso, as empresas ainda podem optar por receber o acompanhamento do Sebrae com consultoria técnica para orientar os investimentos do crédito recebido. Para encaminhar o pedido da linha de crédito, os empreendedores devem acessar o site https://sicredipioneira.com.br/desenvolvev/.