Novo hospital é construído em Rio Grande com recursos do BRDE

Projetado para atender a demanda de pacientes com plano de saúde ou com necessidade de atendimento particular de Rio Grande e demais municípios na região Sul do estado, o Hospital Monporto tem previsão de entrar em funcionamento ainda no primeiro semestre de 2023.

Com mais de 9,6 m² de área construída, o novo hospital terá uma capacidade inicial de até 75 leitos, incluindo dez destinados aos casos de UTI, mas com a possibilidade de expansão para até 200 leitos.

O investimento total é de R$ 100 milhões e parte do valor tem financiamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

O diretor de Planejamento do banco, Otomar Vivian, conheceu de perto o estágio da construção do novo hospital durante visita ao canteiro de obras, na manhã desta quarta-feira (30), ao lado do prefeito de Rio Grande, Fábio Branco.

"O BRDE tem um histórico de apoiar investimentos em diferentes setores produtivos, mas os projetos na área da saúde são igualmente estratégicos e fazem parte da nossa missão", observou ele. O diretor destacou, também, o impacto do projeto na geração de novos oportunidades de emprego desde a etapa inicial.

O novo hospital, que integra a Rede de Saúde Açores, terá uma estrutura capaz de realizar cerca de sete mil atendimentos/mês.

O investimento de R$ 100 milhões, dos quais R$ 25 milhões via linha de crédito do BRDE, envolve além da construção a compra de equipamentos hospitalares, mobiliário e estrutura de TI. Atualmente, o empreendimento é responsável por 150 empregos diretos durante a construção, além de 200 empregos indiretos.

Quando entrar em operação, serão gerados 450 empregos diretos e 150 indiretos.