Nenhum de Nós se apresenta em Nova Petrópolis

Nenhum de Nós e Família Lima são algumas das atrações do Festival 120, em Nova Petrópolis, nos dias 9, 10 e 11 de dezembro. O evento é alusivo aos 120 anos da cooperativa de crédito e traz como mote "É hora de celebrar o passado construindo o futuro". Sempre das 9 às 21 horas, o festival acontecerá na Praça Theodor Amstad, em Linha Imperial. Com uma programação diversa durante os três dias, as atividades são gratuitas e o estacionamento será no campo da Sociedade Concórdia e entorno.

No sábado (10), a banda gaúcha de pop&rock Nenhum de Nós sobe ao palco às 19h30min, sendo a última atração deste dia. Já no domingo (11), para encerrar a programação do Festival 120, às 19h30min, ocorrerá a apresentação da Família Lima, que traz uma mistura de música erudita e estilos variados como pop, rock e música eletrônica. O grupo já vendeu mais de 1 milhão de cópias e se apresentou em mais de 13 países.

Além de diversas atrações musicais, o festival ainda oferecerá atividades culturais, como: a exibição do filme O Caminho de Hans, primeira curta-metragem de ficção sobre Cooperativismo do Brasil; a apresentação Natal Cooperativo, espetáculo de teatro, dança e coral organizado e encenado por pessoas da comunidade; e o teatro Um Pequeno Grande Homem: história e aventuras do Padre Amstad, baseado na vida do jesuíta que fundou a primeira cooperativa de crédito na América Latina. Na parte gastronômica, o evento contará com uma Vila com opções de lanches e comidas típicas da região, além de experiências gastronômicas como a Oficina de Biscoitos Natalinos, o Duelo de Chefs e um convite à comunidade para acompanhar a finalização da produção do bolo de aniversário da Sicredi que pesará 120kg, seguida pela distribuição de fatias do doce.

O evento ainda contará com a transmissão ao vivo dos jogos da Copa do Mundo por telões disponíveis no local. Além disso, os visitantes poderão prestigiar uma feirinha local, com vários estandes mostrando a beleza do artesanato e produtos locais da comunidade. Através do site oficial www.festival120.com é possível conferir mais detalhes sobre o Festival 120.