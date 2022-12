Santo Ângelo conclui 2ª etapa de revitalização da Sagrada Família

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Santo Ângelo concluiu, nesta quarta-feira (30), a segunda etapa da revitalização da Avenida Sagrada Família, com obras e melhorias em trecho de 400 metros da via secundária, entre a Rua Do Arvoredo e a Avenida Leopoldo Fett, investimento de R$ 307 mil com recursos próprios do orçamento.

Segundo informações do secretário do Meio Ambiente, Francisco da Silva Medeiros, está sendo concluída a pavimentação asfáltica, a área para estacionamento oblíquo, sinalização do trecho e readequação do ponto do coletivo urbano, na via às margens de uma das avenidas mais movimentadas e uma das principais ligações da zona oeste à área leste da cidade, após as obras de esgotamento doméstico executadas pela Corsan. "Estamos construindo recuos estratégicos para as paradas de ônibus urbano no sentido bairro-centro e executando as pinturas de meios-fios e da sinalização viária", afirmou.

Na primeira etapa, lembrou Medeiros, a Avenida Sagrada Família recebeu nova pavimentação asfáltica em dez quadras de sua extensão, entre a ponte do Rio Itaquarinchim e a Rótula do Tio Bilia, trecho em que também foi construída a ciclofaixa, ampliando a estrutura cicloviária da cidade, que já conta com a ciclovia da Avenida Venâncio Aires. O investimento foi de R$ 1,3 milhão, com recursos próprios do município a título de contrapartida e de emendas parlamentares do ex-deputado Darcísio Perondi no valor de R$ 481.104,00 e dos deputados federais Pompeo de Mattos e Afonso Motta que somam R$ 477.712,00.