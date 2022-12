As câmeras de segurança do Centro Municipal de Cultura Arno Michaelsen, que fica junto ao Lago Joaquina Rita Bier, registraram cenas de vandalismo em Gramado. Um homem retirou duas esculturas da exposição Orgânicos que está em cartaz na área externa do local e atirou dentro do lago, durante o último fim de semana. Além disso, equipes que trabalham na revitalização do Lago Joaquina encontraram muros e vasos de flores pichados.