Erechim gera 1600 empregos formais em 10 meses, segundo Caged

Novamente, o município de Erechim contrata mais do que demite e gera 1596 novos postos de trabalho, em 10 meses, sendo no mês de outubro 76 vagas de emprego formal, o que corresponde ao sexto mês seguido com mais contratações que demissões.

Os resultados positivos se devem a estrutura econômica capilarizada formada por 16,5 mil CNPS ativos, com uma multiplicidade de empresas, fábricas de biodiesel, balas e chocolates, frigoríficos, viaturas especiais, carrocerias de caminhões, metalúrgicas, micro e pequenos empreendimentos, agricultura forte, construção civil, comércio e serviços.

Segundo informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), publicados nesta terça-feira (29), das cinco áreas pesquisadas, serviços, comércio e construção civil ficaram positivas, agropecuária e indústria demitiram mais que contrataram.

O desempenho geral do mês de outubro foi menor que o anterior, mas, ainda assim, positivo, com abertura de 76 empregos com carteira assinada. Destaque para o setor de serviços com a criação de 93 postos de trabalho formal; em segundo lugar aparece o comércio e a geração de 43 empregos; na terceira posição vem a construção civil com a abertura de 19 novos empregos com carteira assinada. Com resultados negativos estão, primeiro, a indústria, com 75 demissões, seguido da agropecuária com 4 desligamentos.

No geral, o município fez 1.527 contratações e 1.451 demissões, ficando com resultado geral positivo de 76 novos empregos com carteira assinada.

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, ressalta que o município de Erechim vive um momento muito bom, com grandes obras em educação, saúde, infraestrutura e tecnologia, do programa Investe Erechim, que impactam diretamente no aumento da qualidade de vida da população do município.

"O maior programa de investimentos da história do município, o Investe Erechim, vai entregar, nos próximos meses a nova Escola Municipal de Educação Infantil Maria Clara, UBS Escola do Bairro Progresso, Distrito Industrial Giácomo Madalozzo, a revitalização do Parque Natural Municipal Longines Malinowski, primeira etapa do Parque do Arvoredo, Ginásio Poliesportivo Municipal Renan Carlos Agnolin, sede do Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), a usina solar fotovoltaica, usina de asfalto quente, CRAS Itinerante, farmácia Móvel e está em andamento a primeira etapa da iluminação de LED", afirma.