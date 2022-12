Christkindfest abre programação em Santa Cruz do Sul nesta quinta-feira

Uma das principais comemorações natalinas do interior do Rio Grande do Sul está de volta: a Christkindfest de Santa Cruz do Sul. Com uma série de atrações, o evento, que tem como temática Um Natal para Todos, vai se estender até o dia 23 de dezembro.

Embora a abertura oficial ocorra na sexta-feira (2), já nesta quinta-feira (1) a celebração natalina começa com o Dia Tannenbaumfest (Festa dos Pinheiros), ou seja, a decoração de árvores na Rua Marechal Floriano. Cerca de 70 pinheiros serão ornamentados, em uma parceria com os empresários do Centro. Na ocasião, a bandinha do Noel vai embalar comerciantes e o público que estiver no Centro com muita música. Três palcos no Centro também irão animar os santa-cruzense com muita música. As estruturas que contarão com apresentações locais, estaduais e até nacionais serão erguidas no centro, na Praça Getúlio Vargas e na Praça da Bandeira, e na Vila do Noel, dentro do Parque da Oktoberfest. E não é somente o Centro que será decorado. As praças dos bairros Schultz, Senai, Bom Jesus e Arroio Grande também contarão com ornamentação.

Na sexta-feira, a chegada do Papai Noel será o ponto alto da abertura oficial. A atividade começará às 19h, na Praça Getúlio Vargas. Após, as apresentações seguirão nos três palcos da festa. E uma novidade na Vila do Noel promete atrair os olhares da criançada: a Fábrica de Brinquedos. A estrutura, em parceria com a Xalingo, poderá ser visitada dentro da Bierhaus, com entrada franca. Já a Casa do Noel, a exemplo dos anos anteriores, será no estande do Sinditabaco, e abrirá diariamente, até o dia 23 de dezembro.

A programação da Chriskindfest, promovida em parceria pela Associação de Entidades Empresariais (Assemp) e Município de Santa Cruz do Sul, com apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), ainda contará com três desfiles, previstos para os dias 7, 14 e 17 de dezembro, duas quartas-feiras e um sábado, respectivamente, sempre às 20h.