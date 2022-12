Guaporé recebe OSPA para apresentação na sexta-feira

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), está se aproximando do final da temporada de 2022. Na próxima sexta-feira (2), a Sinfônica pega a estrada novamente para realizar a última apresentação da Série Interior, que ocorre na Igreja Matriz Santo Antônio, em Guaporé, às 18h30min. O maestro e diretor artístico da Ospa, Evandro Matté, comanda a apresentação, que abrange sucessos universais de Mozart, Brahms e Ginastera, entre outros grandes compositores, e conta ainda com a cantora lírica Carol Braga como solista. A entrada é livre, sem necessidade de retirar ingressos.

O concerto é realizado com o apoio da Prefeitura Municipal de Guaporé, que aproveita a ocasião para lançar a programação do evento Uma Joia de Natal, que levará diversas atrações culturais para a Praça Vespasiano Corrêa ao longo de dezembro, além de dar início às comemorações de 120 anos da cidade, celebrados em 2023. "Guaporé não poderia ter uma apresentação mais grandiosa do que a Ospa. Um verdadeiro diamante a levar arte e cultura ao público, reconhecida em todo o Brasil como uma joia preciosa. Que alegria e honra podermos acompanhar em nossa cidade, pela primeira vez, esse espetáculo magnífico", afirma Odacir Toldi, Secretário de Turismo, Cultura e Esporte de Guaporé.

A apresentação integra a Série Interior, que em 2022 já levou a OSPA a Lajeado, Taquara, Pelotas e Encantado. O repertório das apresentações passa por vários compositores europeus e latino-americanos, como o alemão Johannes Brahms (1833 - 1897), o mexicano Arturo Márquez (1950 -), o argentino Alberto Ginastera (1916 - 1983) e os brasileiros Mozart Carmargo Guarnieri (1907 - 1993) e Alberto Nepomuceno (1864 - 1920). Algumas das maiores óperas da história estão contempladas no programa, começando pela abertura instrumental de "O Morcego", opereta do compositor austríaco Johann Strauss II (1825 - 1899) que recentemente foi montada pela OSPA no Theatro São Pedro.

Carol Braga, uma das grandes mezzo-sopranos da atualidade no Brasil, cantará duas árias de Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791): "Voi Che Sapete", da ópera "As Bodas de Fígaro" e "Parto, Ma Tu Ben Mio", da ópera "La Clemenza di Tito", além de um trecho de "O Barbeiro de Sevilha", de Gioacchino Rossini.