A Orquestra Municipal de Garibaldi reapresenta na próxima sexta-feira (2), o Concerto The Beatles Jazz - de Liverpool para Garibaldi, sob a Direção do Maestro Luiz Carlos Zeni Junior, com a participação especial das solistas Dani Ravizzoni e Tita Sachet. O concerto apresentado em setembro será reapresentado às 20h, na Praça Loureiro da Silva, integrando a programação do Natal Borbulhante 2022.

The Beatles é uma das maiores bandas de rock mundial. Formada em meados de 1960 em Liverpool, na Grã Bretanha, é considerada por historiadores como a mais influente de todos os tempos, rompendo barreiras e criando algo único e revolucionário.

Com uma proposta inovadora, as músicas interpretadas pelo quarteto mais famoso do mundo, formado por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison, ganham uma nova roupagem. No Concerto The Beatles Jazz, de Liverpool para Garibaldi, o repertório recebe arranjos que enfatizam a linguagem e a formação de jazz band característica da Orquestra de Garibaldi e para interpretar os grandes clássicos, como solistas Dani Ravizzoni e Tita Sachet.