Feira do Livro de São Leopoldo realiza mesas literárias

A programação da 36ª Feira do Livro Ramiro Frota Barcelos de São Leopoldo, que ocorre até 7 de dezembro na Praça da Biblioteca, terá mesas literárias para aproximar o público de autores brasileiros.

"As mesas literárias foram definidas pela ampla ideia da literatura atualmente, que abrange os livros clássicos, os livros que expressam a diversidade e os livros que circulam nas escolas", conta o curador das atividades, Wagner Coriolano. O trabalho foi realizado em conjunto com o secretário de Cultura e Relações Internacionais, Pedro Vasconcellos, tendo como base a política pública para o livro e literatura e as ações desta área atualmente.

Os autores convidados são profissionais e referência ao tema escolhido. "Temos escritores, pesquisadores e professores, todos com reconhecimento na área de trabalho cultural", afirma o curador. De acordo com Coriolano, o ponto de partida para organização das mesas foi o tema dos 200 anos da imigração, trazendo a escrita das mulheres e autores negros e contemplam as relações da Literatura com História, Política, Diversidade, Audiovisual e Cidadania.

O curador é responsável pela coordenação das mesas literárias, fazendo mediação de convidados e público, também acompanha os escritores no ambiente da Feira e na aproximação com a gestão pública. Wagner Coriolano leciona Literaturas na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). É formado em Letras, professor e pesquisador de Literatura, agente cultural e coautor do livro "Diálogos: pensamentos culturais" (2021).

A programação completa da Feira do Livro pode ser conferida no site da prefeitura de São Leopoldo: https://www.saoleopoldo.rs.gov.br/