Caxias do Sul prorroga inscrições para Jogos Abertos de Futevôlei

A Secretaria do Esporte e Lazer de Caxias do Sul (Smel) prorrogou até 1 de dezembro as inscrições para os Jogos Abertos de Futevôlei, feminino e masculino. A atividade está programada para o dia 4 de dezembro, na Orla Beach Sports (Rua Domingos Chies, 1186, Bairro Interlagos). Poderão participar atletas com idade mínima de 17 anos completos (nascidos em 2005 e ou anteriores) para ambos os naipes.

As categorias disputadas serão de duplas femininas e duplas masculinas (mínimo de três duplas em cada naipe). As três melhores duplas em cada categoria serão premiadas com troféus individuais. As inscrições poderão ser realizadas até 23h59min do dia 1º de dezembro, por meio do e-mail [email protected] , ou presencialmente, na sede da secretaria, junto ao Ginásio Vasco da Gama (Rua José Soares de Oliveira, 2557, Bairro Pio X).

Para mais informações, entrar em contato pelos telefones (54) 3901-1265 ou (54) 3901-1206, das 8h às 16h. A organização sugere a doação de um quilo de alimento não perecível por atleta inscrito, que deverá ser entregue no dia do evento. Os donativos serão encaminhados ao Banco de Alimentos da cidade.