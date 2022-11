Motoristas de NH participam de campanha contra abuso sexual

Como parte da programação dos 16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres - que começaram na sexta-feira, 25 de novembro -, motoristas do transporte coletivo de Novo Hamburgo assistiram a uma palestra na tarde desta terça-feira (29), na sede das empresas Hamburguesa, Courocap, Futura e Feitoria, que integram a rede de transporte público do município.

A Campanha Contra o Importuno e Abuso Sexual no Transporte Coletivo é uma das ações dos 16 Dias e coloca os funcionários do transporte coletivo na linha de frente para acabar com o problema.

Cerca de 30 motoristas participaram desta primeira etapa, e outros 30 devem assistir à palestra ministrada pela advogada Lisiana Carraro, que atua fortemente como parceira da iniciativa. "É muito bom poder estar aqui e falar desse assunto para os homens, um tema que precisa ser debatido e combatido com vocês", disse a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Eliana Benkenstein.

Agora, os motoristas podem ajudar a combater situações de abuso a partir da identificação do problema e denúncia. A ideia é também levantar números e apresentar oficialmente a estatística que diz respeito a ocorrências dessa natureza.

A campanha é um pedido da própria prefeita, a partir do trabalho Assédio em Transporte Coletivo e Aplicativo no bairro São Jorge, desenvolvido pelas alunas Raphaele Soares Duarte, de 14 anos, Steffani Vitória Lopes da Silva, de 15, e Ashyla Kailanny da Silva Santos, de 14, estudantes da Escola Municipal Monteiro Lobato, e orientadas pela professora Danieli Ganassini da Silva, iniciativa que foi apresentada na Feira Municipal de Iniciação Científica e Tecnológica (Femictec), em setembro.