Com 80% de conclusão, o Parque Linear Florianópolis está com os dias contados para ser entregue aos canoenses do bairro Mathias Velho. O espaço, de 1,8km de extensão, tem nova previsão de conclusão para janeiro de 2023.

Segundo o engenheiro Diego Martins, responsável pela fiscalização da obra, o período de intensas chuvas prejudicaram a entrega em novembro. "As equipes seguem trabalhando e fazendo tudo o possível, mas as fortes chuvas que atingiram a cidade prejudicaram uma evolução mais ágil do projeto, se fazendo necessário um termo aditivo de 60 dias", destacou.

O novo parque da cidade vai da Rua da República até a Avenida Guilherme Schell e contará com passeio público, ciclovia, academia ao ar livre, áreas para descanso e iluminação em led. A primeira fase vai da Rua da República até a Rua Dr. Barcellos e, a segunda, vai da Rua Dr. Barcellos até a Avenida Guilherme Schell, sendo iniciada após nova licitação. O investimento da Prefeitura é de R$ 4,2 milhões para execução da primeira fase.