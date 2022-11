Santos e Força Jovem disputam final em Taquara

A final do Campeonato Municipal de Futebol José Luiz Kelsch (Copa Zequinha) de Taquara, será no próximo sábado, dia 3, às 19h, no campo do Taquarense, no Centro. A Sociedade Esportiva e Recreativa Santos e o Força Jovem duelarão pelo título, após quase dois meses de torneio.

A entrada é 1kg de alimento não perecível e o ingresso solidário de R$ 5,00 para a campanha em prol do Theo Lorenzo Lopes, um taquarense de 4 anos que está lutando contra um tumor cerebral. "Estamos pedindo a parceria da nossa comunidade, que naturalmente é muito colaborativa, para ajudarmos no tratamento do Theo e também para as famílias mais carentes", reforçou a prefeita Sirlei Silveira.

A competição é promovida pela Diretoria Municipal de Esportes e contou com nove equipes locais. "Tivemos um torneio tranquilo, onde prevaleceu o espírito esportivo entre as equipes. A final será um momento de festa", comentou o diretor de Esportes, Joel Dutra.

Nas semifinais, o Santos venceu o Embriagados por 3 a 0 e o Força Jovem ganhou nos pênaltis por 4 a 2 contra o Bitruka. O terceiro lugar da competição ficará com a equipe derrotada nas semifinais para a que se consagrar vitoriosa no sábado.