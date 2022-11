São Borja apresenta novo Plano Municipal de Turismo

Na manhã desta terça-feira (29), a comissão organizadora da construção do Plano Municipal de Turismo de São Borja apresentou o resultado final do documento na Prefeitura Municipal.

A gestão fará a conferência final do documento que, após o dia 20 de dezembro será enviado para a Câmara Municipal para apreciação e votação dos vereadores.

A comissão organizadora do documento inclui servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (SMCTEL), e funcionários da área do turismo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do Rio Grande do Sul.

O plano servirá de parâmetro para o Mapa do Turismo de São Borja, que beneficiará empresas e entidades do município. O prefeito Eduardo Bonotto parabenizou a construção do plano: "é um documento vivo, podemos monitorar e realizar avaliações constantes, vai servir para o pleno desenvolvimento da nossa matriz econômica, para alcançar o que desejamos é necessário planejamento e estruturação e o nosso Plano Municipal de Turismo foi construído para isso", destacou.

Estiveram presentes na apresentação do plano o Prefeito Eduardo Bonotto, a Primeira-dama Fernanda Bonotto, o Vice-prefeito Roque Feltrin, o Chefe de Gabinete Reinaldo Garcia, a Secretária de Cultura Vânia Alves, o Secretário de Administração Cristiano Wurfel, a Secretária de Planejamento Caroline Cogo, bem como o Secretário de Desenvolvimento Econômico Darlan Santos, a Secretária de Saúde Sabrina Loureiro e o Consultor Jurídico da Prefeitura Marcos Rogério.

Além disso, também marcaram presença representantes da Associação Comercial de São Borja (Acisb), Sindicato do Comércio Varejista de São Borja (Sindilojas), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), empresários do ramo Gastronômico, Hoteleiro e de Eventos, bem como membros do Conselho Municipal de Turismo, do Instituto Federal Farroupilha (Iffar), e da Universidade Federal do Pampa (Unipampa).