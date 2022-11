As universidades e os institutos federais de ensino sofreram um novo bloqueio orçamentário por parte do governo federal, na ordem de R$ 244 milhões. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (28) no horário do jogo da seleção brasileira pela copa no Catar.

Na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o bloqueio é de R$ 978 mil. Somando ao valor retido em junho, de R$ 9,3 milhões, o montante representa R$ 10,3 milhões. Com isso, o déficit da Universidade para o ano fiscal de 2022 pode chegar a R$ 12 milhões. Não há recurso para honrar os pagamentos de novembro e dezembro, o que prejudica seriamente o funcionamento da instituição.

O valor total do corte de orçamento no ano de 2022 representa, por exemplo, um semestre inteiro de funcionamento do Restaurante Universitário. Também é superior aos contratos de vigilância ou de limpeza.Conforme avaliação da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino (Andifes), o novo bloqueio se reverterá em corte, pois não há tempo hábil para as movimentações fiscais. O decreto federal 10.961, de 10/2/2022, estipula o dia 9 de dezembro como o último para o empenho de despesas.