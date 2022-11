São Gabriel fixa teto para tarifa de esgoto

Foi aprovado na Sessão Ordinária da Câmara de São Gabriel desta terça-feira (29), o Projeto de Lei nº 117/2022, que autoriza o Poder Executivo a estipular teto máximo para cobrança da tarifa de esgoto nos percentuais de 20% sobre o consumo de água tratada para residências e de 30% sobre o consumo de água tratada para estabelecimentos comerciais, industriais, instituições e órgãos públicos, no município de São Gabriel.

Como a proposta é autorizativa, ela não obriga a prefeitura a adotar a medida, mas abre a possibilidade de implantação do novo percentual. Juntamente ao projeto, foi aprovada uma Emenda Aditiva isentando da tarifa os locais que não forem alcançados pela rede de esgoto, aqueles em que não haja possibilidade de uso da rede instalada, residências dos consumidores que comprovarem possuir baixa renda e sedes de instituições reconhecidas como de utilidade pública ou filantrópicas.

O PL é de autoria dos vereadores Maria Luiza Bragança, Janaína França, Márllon Maciel e Carlos Alberto Lanes, e a emenda é de autoria dos vereadores Elson Teixeira, Rodrigo Cardoso e Raniere Moreira.

Segundo o texto do projeto, essa redução para 20% deve ser realizada mediante estudo de equilíbrio econômico-financeiro do contrato de Concessão, com aval da Agesg - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de São Gabriel e mediante acordo a ser firmado com a Concessionária São Gabriel Saneamento.