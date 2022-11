Caxias do Sul terá show de Luiza Posse em evento natalino na Praça Dante Alighieri

A abertura do evento Magia dos Encontros, em Caxias do Sul, acontece nesta quinta-feira (1), no palco montado no coração da Praça Dante Alighieri, a partir das 19h30min, com apresentação de Show de Mágicas com o mágico e ilusionista Mateus Di Macedo. Durante o evento, ocorrerá a chegada do Papai Noel, que vem com efeitos especiais para encantar as crianças e os adultos, além do acendimento das luzes de natal. O ponto alto da noite será o concerto da cantora Luiza Possi, acompanhada da Orquestra Municipal de Sopros.