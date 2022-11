Em Caxias do Sul, UCS oferece consultas dermatológicas gratuitas

O Centro Clínico da Universidade de Caxias do Sul (Ceclin UCS) se engaja na campanha Dezembro Laranja e realiza, no próximo sábado (3), uma ação de prevenção e diagnóstico do Câncer de Pele.

Das 9h às 15h, serão disponibilizadas, gratuitamente, 100 consultas com dermatologistas à comunidade. Os atendimentos serão realizados de acordo com a ordem de chegada dos pacientes.

A programação contempla ainda atividades e palestras relacionadas à qualidade de vida, por meio da atuação de uma equipe multidisciplinar com profissionais, docentes e acadêmicos da Universidade de Caxias do Sul.

Entre as áreas que participam da iniciativa estão Enfermagem, Nutrição, Podologia, Educação Física, Fisioterapia, Estética e Medicina.

"A campanha tem como objetivo proporcionar à comunidade avaliações, de forma gratuita, com médicos especialistas para diagnóstico precoce de lesões dermatológicas. Além das consultas, será oportunizada a realização de biópsias para os casos necessários", destaca a coordenadora administrativa do Centro Clínico, Leda Maria Carini.

A campanha Dezembro Laranja foi criada em 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), como ação da Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Pele.

Embora o câncer de pele seja o tipo mais frequente no Brasil, quando descoberto no início de seu desenvolvimento, tem mais de 90% de chance de cura. A cada três diagnósticos de câncer no país, pelo menos um é de pele.