A penúltima edição do ano do Domingo Cultural, em Santo Antônio da Patrulha realiza, no próximo dia 4, espetáculo musical que contará com a participação dos artistas Gisele Bloete, Fred Ribeiro, Cássio Farias, Ribah, Adriana Sperandir, Paulinho Machado, Gladimir de Melos e Zé Luís Vicente. O evento acontece a partir das 10h na Praça Nossa Senhora da Boa Viagem. Além da atração musical, a comunidade patrulhense terá presença de artesãos patrulhenses, do comércio local, gastronomia, choperias e da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente (Semam).