Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência do Brasil mostram Parobé novamente com o maior saldo positivo na geração de empregos entre os municípios do Vale do Paranhana no registro mais recente, referente a outubro de 2022, e também no acumulado dos últimos 12 meses, referente ao período de novembro de 2021 a outubro de 2022. O município conta com saldo positivo de 180 novos postos de trabalho gerados em outubro de 2022, o melhor saldo entre os seis municípios do Paranhana. A cidade ainda possui um acumulado de 762 novos postos de trabalho no último ano, o melhor saldo da região.