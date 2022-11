Inscrições para o Concurso de Decoração Natal Bento 2022 encerram sexta-feira

As inscrições para participar do Concurso de Decoração Natal Bento 2022, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves (CDL-BG), seguem abertas até sexta-feira (2). Aos lojistas, basta organizar a vitrine e preencher a ficha de inscrição - com isenção da taxa de inscrição para associados à entidade.

Os jurados vão analisar critérios como estética natalina, originalidade, criatividade, inovação, harmonia do conjunto, iluminação, formas e cores e impacto visual da decoração diurna e noturna. A avaliação será feita entre os dias 05 e 09 de dezembro. Os contemplados receberão um troféu. Também haverá premiação para a categoria 'Escolha Online', com entrega de distinção à loja que receber o maior número de interações na página da CDL-BG no Facebook.