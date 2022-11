Na manhã desta terça-feira (29), durante a realização da Operação Trabalhador Seguro, a Guarda Municipal de Cachoeirinha recebeu a informação de um furto em um veículo, ocorrido na rua Goiabeira, no bairro Jardim do Bosque. A guarnição abordou o indivíduo na Av. Capitão Garibaldi Pinto de Santos. O homem disse que havia vendido a bateria do carro em um ferro velho localizado nas proximidades do Arroio Passinhos entre a Av. Capitão Garibaldi Pinto dos Santos com a Rua Fritz Beiser. Por tratar-se de flagrante, os guardas municipais foram até o local indicado e localizaram o material furtado. Diante dos fatos, os indivíduos de 36 e 42 anos, receberam voz de prisão, sendo encaminhados a Unidade Pronto Atendimento (UPA) 24 horas no bairro Jardim do Bosque e posteriormente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Gravataí para o registro da ocorrência.