Arroio do Meio escolhe novas soberanas no aniversário do município; Carolina Motta é eleita rainha

A moradora do bairro Aimoré, Carolina Motta, de 26 anos, foi eleita no último domingo (27), a nova rainha de Arroio do Meio. A escolha ocorreu com uma grande e animada festa na Rua de Eventos para marcar o aniversário de 88 anos do município, comemorados nesta segunda-feira (28). Milhares de pessoas prestigiaram o evento que contou com o show da Banda Danúbio Azul.

Além de Carolina, o trio de soberanas é composto pela 1ª princesa, Marcela Fischer, de 28 anos e pela 2ª princesa, Édina Larissa Schwarzer, 22 anos, ambas moradoras do bairro Rui Barbosa. A nova corte representará o município em eventos e programações especiais pelos próximos dois anos. Ao todo, oito meninas concorreram ao título. As soberanas foram premiadas com faixa, coroa, books fotográficos, brindes e bonificação em dinheiro.

Na ocasião, o prefeito Danilo Bruxel agradeceu as demais candidatas por terem participado do concurso, desejando sucesso ao novo trio. Fez ainda um agradecimento especial ao trio que se despede, composto por Bárbara Juchem Kunst, Júlia Ströher e Aline Jung Duarte por toda a dedicação na divulgação do município durante o reinado.

A programação especial de aniversário contou ainda com a realização do primeiro sorteio da campanha Arroio do Meio Comprar Aqui é Show, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). O sorteio premiou 34 consumidores. A escolha da nova rainha do município foi uma realização da Administração Municipal, encerrando os festejos alusivos ao aniversário de 88 anos de emancipação política do município.