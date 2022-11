Susepe faz formatura em curso de costura de 60 apenados em Arroio dos Ratos

Sessenta apenados da Penitenciária de Arroio dos Ratos formaram-se no curso de costurador de calçados em evento realizado pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe).

Alinhada com o projeto Novos Horizontes, plano de atenção integral à pessoa privada de liberdade, sendo a capacitação e a profissionalização passos da socialização do apenado, a formação foi possível pela parceria com a empresa calçadista Piccadilly Company e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Também foi inaugurada uma unidade fabril da empresa na casa prisional na última terça-feira (22). A Piccadilly mantém um termo de cooperação com a Susepe, vinculada à Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, para a contratação de apenados da penitenciária.

O secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild, agradeceu o apoio da empresa, do Senai e de todos os servidores da Susepe envolvidos no tratamento e na execução penal. Também citou como importante as parcerias com empresas visando aumentar as oportunidades de trabalho prisional. "Sonhem, não desistam, acreditem que a educação e o trabalho são as portas de transformação da vida de vocês. Isso será um exemplo para os seus filhos e netos, uma referência para as pessoas que convivem com vocês", declarou, cumprimentando os formandos.

O superintendente da Susepe, José Giovani Rodrigues de Souza, lembrou que a missão da instituição é promover a inclusão social das pessoas privadas de liberdade.