Acontece nesta terça-feira (29), às 9h, a inauguração do Centro de Convivência do bairro Battisti, em Venâncio Aires. A estrutura estará à disposição das cinco mil famílias moradoras dos bairros Battisti e Coronel Brito. O prédio de 172,06 m² conta com uma sala de atividades com quase 50m², além de sala para atendimento individual, recepção, banheiros, cozinha e sala de coordenação. A estrutura deve abrigar cursos, atividades de grupos e oficinas para os moradores.