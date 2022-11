Santa Rosa investe mais de R$ 4 milhões em revitalização de praças

A prefeitura de Santa Rosa investiu na revitalização de 20 praças do município, com obras em execução. Já estão com mais da metade das obras concluídas as praças da Auxiliadora (80%), Cinquentenário (60%), Flores (50%) e Berlim (40%). Com um investimento de mais de R$ 4 milhões de reais, diversas melhorias estão sendo implementadas.

O processo de modernização das praças contempla os serviços de paisagismo, troca da iluminação e obras de acessibilidade. Entre as praças que vão ser revitalizadas, a Praça da Vila Flores, muito frequentada pelos moradores, está ganhando uma cara nova. No momento, a quadra poliesportiva está sendo restaurada para a prática de esportes. Também estão sendo instaladas as rampas de acesso e o piso tátil no local.

O Prefeito Anderson Mantei destaca que este é mais um grande investimento na infraestrutura do município, "Nosso objetivo é entregar para a comunidade, um espaço público de qualidade para o encontro das famílias, a prática de esportes e o lazer".

As praças revistalizadas estão nos bairros Sulina, Glória, Timbaúva, Flores, Balneária, Centro Social Urbano - Cruzeiro, Cinquentenário - Centro, Cruzeiro do Sul I, Cruzeiro do Sul II, Vicente Cardoso I, Planalto, Auxiliadora, Júlio de Oliveira, Berlim-Centro, Praça da Bandeira e Parcão. O serviço está sendo executado conforme um cronograma da prefeitura. A próxima praça a terem obras iniciadas é a Praça da Glória.

Além destas 16 praças, em breve, mais quatro locais também receberão intervenção: Loteamento Silva, Loteamento Figueira, Vicente Cardoso II e Esplanada.