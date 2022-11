Interior de Bento Gonçalves recebe melhorias

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura (SMDA) de Bento Gonçalves vem realizando uma série de melhorias no interior do município, por meio das equipes dos distritos de São Pedro, Faria Lemos, Vale dos Vinhedos e Tuiuty.

Em Faria Lemos, ocorreu patrolamento e britagem na Linha Paulina e Linha Bortolini, além de roçada na Linha Ferri, Natividade, Linha De Mari, e na ERS 431 em Faria Lemos e Paulina. Foram feitas ainda ações voltadas para produtores rurais da região.

No distrito de Tuiuty, as equipes estiveram realizando roçadas em diversas localidades, além de patrolamento e britagem, assim como a instalação de tubos na Linha Marfisa. Foi feito também a operação tapa-buracos. As equipes estiveram ainda trabalhando no prolongamento da Estrada da Uva e do Vinho, no trecho de acesso ao moro da Antena e nos arredores do Centro Cultural Tuiuty e na manutenção do calçamento da Rua Mário Salton.

Em São Pedro também foi feito o trabalho de patrolamento e britagem, limpeza de valetas, roçada na estrada do Burati e em outros trechos. Foi feita ainda a manutenção da iluminação pública, com a realização da troca de lâmpadas, dentre outras ações.

No Vale dos Vinhedos também houve trabalhos de patrolamento, britagem e roçada em diversas vias do distrito, manutenção da iluminação pública, com a troca de lâmpadas em todas as linhas do distrito e limpeza de bueiros.