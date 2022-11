Na manhã desta segunda-feira (28) o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, sancionou a Lei Complementar 17/2022, que institui o novo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Gramado, considerado a lei mais importante para as próximas décadas. O momento histórico contou com a presença do vice-prefeito Luia Barbacovi, do secretário de Planejamento, Urbanismo e Publicidade Rafael Bazzan e do promotor de Justiça Max Guazzelli, além de membros da Comissão do Plano Diretor.

"Foi um projeto feito com transparência e com muitas mãos que o aperfeiçoaram durante meses para que chegássemos nesse momento com a certeza de que os próximos anos de Gramado serão construídos com responsabilidade", afirmou o prefeito Nestor Tissot.

Para o secretário Rafael, o Plano representa um momento significativo para Gramado. "Nós conseguimos encontrar equilíbrio com este novo Plano Diretor para que ninguém saísse se sentindo prejudicado e eu tenho orgulho disso", destacou.

O Plano Diretor de Gramado havia sido aprovado por unanimidade em sessão extraordinária da Câmara de Vereadores no dia 16 de novembro após muitas discussões com a sociedade em geral, legitimando a participação popular, e também análises jurídicas e técnicas.