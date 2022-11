Lajeado construirá Clínica Veterinária Municipal com investimento de R$ 610 mil

A Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade (Sema), prepara a construção de uma Clínica Veterinária Municipal. O projeto tem por objetivo permitir a ampliação no número de atendimentos clínicos e esterilização de cães e gatos, com projeção de 160 atendimentos por mês. A construção da clínica já está na fase final da licitação, e o investimento previsto é de R$ 610,2 mil.

A clínica será voltada para atendimento de animais de rua, em situação de abandono, e de famílias em vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único. Conforme o titular da Sema, Luís Benoitt, o novo espaço garantirá melhorias nas condições de trabalho e a promoção do bem-estar animal, além de oferecer um serviço com a estrutura necessária para a demanda do município.

A clínica veterinária ficará próxima ao Canil Municipal de Lajeado, na Avenida Benjamin Constant, no bairro Conventos. Conforme o projeto, a estrutura terá 184,72 m², sendo que o projeto estrutural, elétrico e arquitetônico foram desenvolvidos por equipe do município.

Conforme o secretário, a clínica tem o objetivo de proporcionar o bem-estar dos animais, com atendimento e recursos adequados, além de contar com o aperfeiçoamento constante dos profissionais que atuarão no local. "A iniciativa vai contribuir com a saúde pública e das famílias nas quais esses animais estão inseridos. A clínica também vai auxiliar no controle populacional, identificação, vacinação, desverminação e posse responsável de cães e gatos", explica Benoitt. O projeto da clínica prevê cerca de 160 atendimentos por mês e 60 castrações de animais adotados e de rua (quando estiver em pleno funcionamento).

A licitação para a construção da clínica já foi realizada e está em fase de análise de recursos. A abertura dos envelopes de habilitação das empresas será realizada nesta terça-feira (29), às 9h.