Estrela sedia Seminário Estadual de Agricultura

Estrela será, nesta terça-feira (29) e quarta-feira (30), o centro estadual das atenções na agricultura. O município sediará o 29º Seminário dos Secretários Municipais de Agricultura do RS. A promoção da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e do Conselho Estadual do Meio Ambiente irá reunir gestores, lideranças do setor, políticas e comerciais, e também agricultores, e conta com o apoio do Governo de Estrela e da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat), como também do Governo Federal.

A programação será toda realizada no Centro de Eventos do Estrela Palace Hotel (Rua 20 de Maio, nº 375, Bairro Cristo Rei) no município de Estrela. Durante os dois dias de evento serão abordados temas como a cadeia produtiva do leite e regulação do mercado; a vacinação da febre aftosa; o destino final de animais mortos; o Sistema Integrado e propostas para mitigar o impacto nas receitas municipais; o licenciamento para irrigação e reserva de água em áreas de APP; como também uma apresentação dos programas Pagamento por Serviços Ambientais, Avançar na Agricultura, SOS Estiagem e de incentivos.

Entre os destaques, a presença dos secretários estaduais da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes; e do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann. Os dois serão os protagonistas do "Painel Meio Ambiente e Agricultura", agendado para as 17h desta terça (29), no encerramento do primeiro dia da programação técnica.

Para o secretário de Agricultura de Estrela, Douglas Sulzbach, o seminário consolida um grande momento do município e do Vale do Taquari no setor.