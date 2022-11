Caxias do Sul oferece oficina para tirar medo do volante

A Escola Pública de Trânsito (EPT) da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) de Caxias do Sul informa que estão abertas as inscrições para a nova edição do curso "Superando o Medo de Dirigir". A atividade acontece no auditório da SMTTM, na próxima quinta-feira (01), a partir das 19h. Serão oferecidas 50 vagas, com inscrições gratuitas e entrega de certificado de participação aos participantes. O responsável pela palestra será o gerente da EPT, Joelson Queiroz.

O "Superando o Medo de Dirigir" é um dos cursos permanentes oferecidos pela EPT. O cronograma prevê aula teórica com agentes de trânsito e um bate-papo com o psicólogo William Fiuza. Também há possibilidade de agendamento de aulas de direção no simulador. A atividade objetiva a encorajar as pessoas a confrontarem os anseios referentes à direção de veículos, transformando o processo em uma atividade de autoconhecimento e superação do medo de dirigir.

Para se inscrever, é necessário enviar um e-mail para [email protected] , contendo o nome completo e o telefone para contato. Apenas os primeiros 50 e-mails recebidos pela EPT serão respondidos, confirmando o credenciamento. O curso tem duração de aproximadamente três horas. O auditório da SMTTM está localizado no terceiro andar do prédio, na Rua Moreira César, nº 1.666, no bairro Pio X.

Em caso de dúvida, reclamações ou sugestões, a EPT atende a comunidade através dos telefones (54) 3290.3955 ou (54) 3290.3956.