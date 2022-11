Caxias do Sul inicia regularização de terrenos e lotes na Coopasa

Adquirida pelo Município de Caxias do Sul em 1952 para ampliação do Aeroporto Hugo Canterggiani, uma área de quase 29 mil m² é atualmente ocupada por cerca de 150 famílias. O início da ocupação deu-se a partir dos anos 1990 e, na busca da regularização, foi constituída a Cooperativa Habitacional Asa do Aeroporto (Coopasa), como atualmente a área é conhecida.

Em 1996, o Município aprovou lei desafetando a área para promover a regularização fundiária. Sem avanços significativos, em 2017, a Prefeitura assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual para cumprimento do processo de regularização, mas que só agora será consolidado por meio do programa "Esse Terreno é Meu", iniciativa do atual governo, vigente desde agosto de 2021.

Na manhã deste sábado (26), o prefeito Adiló Didomenico reuniu-se, no salão comunitário Santos Dumont, com cerca de 100 moradores para informar sobre a inclusão da área no programa e detalhar o desenvolvimento do processo. "Na campanha eleitoral, assumimos o compromisso de resolver aquilo que a população mais nos cobrava: a regularização do seu imóvel para poder pagar os impostos e ter a segurança jurídica sobre o bem", assinalou.

O cadastramento das famílias será feito na terça (29), quarta (30) e quinta (1), no salão comunitário Santos Dumont, das 17h30min às 20h. Os moradores participantes da reunião receberam material sobre a documentação necessária e escolheram o dia em que farão o cadastro, tarefa que será executada por equipes do Urbanismo sob a liderança da arquiteta Luana Mezzomo.