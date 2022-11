A Administração Municipal de Teutônia, através da Secretaria de Obras, Viação e Transportes, deu início a pavimentação com blocos de concreto intertravados (PAVS) na Rua Rosalina Karrer, no bairro Alesgut. Serão 91 metros de extensão de pavimento, em dois trechos compreendidos entre a Rua Santa Rosa e Nelson Luersen (63m), e entre a pavimentação existente e a Rua Nelson Luersen (31m).

O prefeito Celso Aloísio Forneck e o Secretário de Obras, Viação e Transportes, Werner Wiebusch, acompanharam o início da pavimentação, e também a conclusão das obras nas ruas 9 de Maio, no bairro Alesgut, e Rua Senhor dos Passos, no bairro Centro Administrativo.

O prefeito destacou a importância das obras para a comunidade. "Sabemos o quanto as pessoas anseiam por melhorias em suas ruas. Já são mais de 14km de extensão de ruas pavimentadas ou em fase de execução. São obras realizadas com recursos próprios, outras por meio do Avançar Cidades, ou em parceria com o Governo do Estado", pontuou.