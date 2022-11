Estância Velha terá plano de recuperação da mata atlântica

Está cada vez mais perto de Estância Velha ter o seu Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA). Nesta sexta-feira (25) aconteceu a 6ª reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente (Commam). Na ocasião foi apresentado a minuta do termo de referência para contratação de estudo para elaboração do PMMA.

O plano é um instrumento legal que possibilita que os municípios atuem na conservação e recuperação da vegetação nativa da região. Para que a lei seja implementada, os municípios devem seguir os instrumentos previstos na Lei, incluindo o PMMA.

"É um planejamento de muita importância para a cidade. Ele reúne e normatiza os elementos necessários à proteção, conservação, recuperação e uso sustentável da mata" destacou a Secretária do Meio Ambiente e Presidente do Commam, Viviane Diogo.

O próximo passo é a contratação de uma consultoria especializada para elaboração do plano, com identificação e mapeamento dos remanescentes do Bioma Mata Atlântica no Município. O termo de referência será enviado para cotação, a fim de orientar o processo licitatório.

Também participaram da reunião representantes da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Rotary Clube, Sindicato das Indústrias de Estância Velha e da OAB Subseção Novo Hamburgo.