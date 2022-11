MP expõe programa de revitalização de bacias hidrográficas

Com o objetivo de conscientizar e mobilizar os municípios que integram a Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí acerca das ações de revitalização na Bacia, o Ministério Público (MP) Estadual - Rede Ambiental Gravataí apresentou o Programa Estadual de Revitalização de Bacias Hidrográficas nesta sexta-feira (25), no auditório da Emater/RS-Ascar. O evento foi em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), a secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e a Emater.

Fazem parte da Bacia, os municípios de Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Glorinha, Taquara e Santo Antônio da Patrulha.

O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes, disse que o evento é um compromisso da secretaria na sequência do desenvolvimento sustentável. "Temos que levar as pautas produtivas junto com as ambientais em paralelo, tendo atitudes complementares, buscando o compromisso do Estado com as questões ambientais, de sustentabilidade e biodiversidade, sem nunca perder o foco produtivo", declarou.

O diretor técnico da Emater/RS-Ascar, Alencar Rugeri, explicou que essa pauta ambiental está no tripé da sustentabilidade - econômico, social e ambiental. "O tema é essencial, porque o produtor é o que mais depende da questão ambiental. E é só discutindo as ações para podermos buscar as soluções. São esses momentos que nos animam a continuar nesse trabalho, porque a gente constrói".

A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, afirmou que a finalidade da reunião foi potencializar esse programa, trazendo os prefeitos e os secretários municipais para mostrar a possibilidade que estão usufruindo. "De ter essa assistência técnica da Emater/RS-Ascar e o apoio do governo do Estado para a recuperação das áreas de nascentes, áreas de entorno de rios, que são recursos naturais importantes e que a sua recuperação na pequena propriedade reflete no bem coletivo. Então, queremos fortalecer esse programa", disse Marjorie.

A promotora de Justiça da Promotoria Regional da Bacia do Gravataí, Roberta Teixeira, por sua vez, explicou que a finalidade foi apresentar o Programa para que os municípios sejam parceiros do Ministério Público Estadual.

Conforme ela, os produtos desenvolvidos no Programa são: a identificação das nascentes e a revitalização das margens das áreas de proteção dos córregos e rios, das áreas de água que existem. "Porque o grande problema da Bacia do Gravataí é o abastecimento, o uso da água, a escassez. Essas atividades, muito voltadas aos agricultores, já estão sendo desenvolvidas com o apoio da Emater", esclareceu a promotora.