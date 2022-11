Feevale oferece serviços de avaliação física

A Universidade Feevale oferta três novos serviços de avaliação metabólica e física. Trata-se dos exames de calorimetria indireta, de espirometria completa e o teste de exercício cardiopulmonar, que passarão a ser realizados no Laboratório do Metabolismo, localizado no Centro Integrado de Especialidades em Saúde (Cies) da Instituição.

O exame de calorimetria indireta busca identificar o consumo calórico de um ser humano. A espirometria completa é utilizada para determinar a função pulmonar e a capacidade funcional de uma pessoa com doenças pulmonares. Já o teste de exercício cardiopulmonar estabelece o condicionamento físico máximo que pode ser suportado por atletas profissionais ou amadores