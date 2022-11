Pelotas terá programa de incentivo à liderança negra no setor público

A partir da Semana da Consciência Negra deste ano, Pelotas passa a contar com o Programa de Incentivo à Liderança Negra no Setor Público, instituído pelo Decreto Municipal 6.669/2022, assinado, na sexta-feira (25), pela prefeita Paula Mascarenhas, em cerimônia no Salão Nobre do Paço Municipal. A iniciativa tem como público-alvo pessoas negras que atuam em qualquer cargo da administração direta do Município, com objetivo melhorar a equidade racial e de gênero, e gerar maior representatividade dentro da administração.

"Essa ação reforça que Pelotas está agindo concretamente para criar uma cidade e uma administração pública mais diversa, igualitária, e que seja mais próxima de seus cidadãos e cidadãs", disse Paula.

O programa será coordenado pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos (Sarh), via Escola de Gestão Pública, e acompanhado pelo Comitê Municipal de Promoção da Igualdade Racial. O presidente do órgão e secretário de Cultura, Paulo Pedrozo, afirmou que o Decreto chega para corrigir e tornar as políticas públicas internas da Prefeitura mais igualitárias.

Também acompanharam o ato de assinatura o secretário interino de Governo e Ações Estratégicas, Matheus Castilho, o diretor do Theatro Sete de Abril, Giorgio Ronna, e o advogado Fábio Gonçalves, representando a OAB Subseção Pelotas.

A secretária de Administração e Recursos Humanos, Tavane Krause, detalhou que o programa pretende, a partir de uma trilha de aprendizagem com duração de quatro meses com atividades presenciais e on-line, propagar a pauta étnico-racial e abordar temas como liderança e diversidade, gestão de pessoas, planejamento e orientação para resultados, competências e estratégias de liderança, noções básicas de gestão pública, e inovação e tecnologia. Dentro desse cronograma serão, ainda, promovidos encontros de mentoria com referências negras.

"A iniciativa quer abrir caminhos para outras ações e, no momento, ser um instrumento efetivo para fortalecer a pauta étnico-racial na área de recursos humanos, investir no conhecimento, valorizar trajetórias de servidores negros e incentivá-los a almejar posições de liderança", frisou Tavane.

Será oferecida, aos participantes do programa, formação complementar para sustentação do desenvolvimento e do crescimento profissional, além de incentivada a participação ativa dos servidores.

Na oferta de vagas, será dada preferência às mulheres negras, bem como àqueles que já estão atuando em suas primeiras experiências em posições de liderança e que já trabalham gerindo equipe.